„Wir wollen kleinere Arbeiten selber ausführen, nur größere Aufträge ausschreiben“, beschreibt Bürgermeister Fabian Giesder das neue Herangehen der Stadt Meiningen bei Straßenreparaturen. Das kommunale Straßennetz gleicht einem Flickenteppich, der von vielen kleinen Löchern, Rissen geprägt ist, mit manch Stolperfalle daher kommt. Was in allen vier Jahreszeiten an Schäden entsteht, dass sollen die beiden neuen Beschäftigten im Stadtservice wieder herrichten. Dafür brauchen sie keine Kaltfräse, Asphaltfertiger, Fugenvergusskocher oder andere Technik, wie sie Baufirmen vorhalten. Weil diese Technik fehlt, reparieren sie nur überschaubare Schäden. Umfangreichere Aufgaben werden weiterhin ausgeschrieben und an Straßenbau- und andere Firmen vergeben, erklärt Bürgermeister Giesder.