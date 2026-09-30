Weimar (dpa/th) - Nach langer Schließzeit steht der Ostflügel des Stadtschlosses in Weimar nun wieder Besuchern offen. Acht Jahre lang war der Bereich des früheren Residenzschlosses für eine umfangreiche Sanierung öffentlich nicht zugänglich. Die Eröffnung werde ab Freitag das Wochenende über unter anderem mit Konzerten gefeiert, teilte die Klassik Stiftung Weimar mit. Das Stadtschloss ist Stiftungssitz und ehemalige Residenz der Herzöge und Großherzöge von Sachsen-Weimar-Eisenach. Es ist Teil des zum Unesco-Welterbe gehörenden Ensembles Klassisches Weimar.