﻿Die Stiller Gasse gehört zu den ältesten und historisch gewachsenen Bereichen der Schmalkalder Altstadt. Über viele Jahrhunderte war das Quartier geprägt von Handwerkern, Kaufleuten, Geschäftsleuten und kleinen Gewerbetreibenden. Die enge Bebauung, die kleinen Grundstücksgrößen und die Verbindung von Wohnen, Arbeiten und Wirtschaften sind typische Merkmale einer mittelalterlich entstandenen Stadtstruktur.