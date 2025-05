Künstliche Intelligenz schön und gut – aber haben nicht die Experten vor Ort einen viel besseren Überblick über die wichtigsten touristischen Höhepunkte in Ilmenau? Wir haben bei Nico Debertshäuser, Amtsleiter Stadtmarketing bei der Stadt Ilmenau, nachgefragt. Ganz spontan sollte er aufzählen, welche Orte man in Ilmenau besucht haben sollte, wenn man auf Goethes Spuren unterwegs sein möchte. Bewusst außen vor gelassen wurden (wegen des zeitlichen Rahmens für eine Stadttour) der Goethewanderweg mit Kickelhahn, Jagdhaus Gabelbach, Goethehäuschen und Co.