Stadtratswahlen: Würzburgs Ex-OB kandidiert für Stadtrat und tritt in CSU ein

Würzburg (dpa/lby) - Mehr als ein halbes Jahr nach dem Wechsel des früheren Würzburger Oberbürgermeisters Christian Schuchardt zum Deutschen Städtetag hat der Politiker seine Kandidatur für den Stadtrat angekündigt. "Kommunalpolitik ist mein Leben", sagte er der "Main-Post". "Ich liebe die Stadt Würzburg und bin gern für ihre Menschen da. Gleichzeitig biete ich mit meiner Kandidatur an, meine Expertise auch weiter in die Zukunft unserer Stadt einzubringen." Als Hauptgeschäftsführer des führenden kommunalen Spitzenverbandes möchte er mit der ehrenamtlichen Arbeit den Kontakt zur Basis nicht verlieren und wissen, wie die Themen vor Ort diskutiert werden.