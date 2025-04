Die Entsorgung des Grünschnitts im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist, weil es noch so einige ungeklärte Fragen und noch nicht überall funktionierende Annahmestellen gibt, ein Gesprächsthema in Stadt und Land. Zur Ratssitzung am Dienstagabend sprach eine Bürgerin aus dem Wasunger Ortsteil Wahns von einem „heißen Thema im Dorf“. Sie reagierte damit auf die vorangegangnen Ausführungen von Bürgermeister Thomas Kästner (parteilos), der auf die Reduzierung der vom Landkreis unterstützten Grünschnittannahmestellen aufmerksam gemacht hatte. Von einst 76 würden nur noch 35 bleiben, von denen die Verwaltungsgemeinschaft Wasungen – Amt Sand immerhin über fünf verfüge. Drei davon in Wasungen und zwei Ortsteilen – eine in der Kernstadt, eine in Metzel und eine in Unterkatz. Im VG-Bereich kommen Friedelshausen und Eckardt, Ortsteil von Schwallungen, hinzu.