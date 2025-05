Lange habe er überlegt, ob er die Sache öffentlich mache, sagt Lars Jähne. Der langjährige CDU-Kommunalpolitiker und Vorsitzende der größten Fraktion im Suhler Stadtrat ist bekanntermaßen einer, der sich im Laufe der vielen Jahre seiner ehrenamtlichen Tätigkeit – unter anderem als Sozialausschussvorsitzender und Vorsitzender des Wohngebietsbeirates Ilmenauer Straße/Döllberg – ein dickes Fell zugelegt hat. Doch mit der 2024 begonnenen neuen Legislaturperiode gebe es Entwicklungen in der Arbeit des Stadtrat und seinen Ausschüssen, denen man entgegenwirken müsse. „Wir sollten uns Gedanken machen, wir wir künftig mit so etwas umgehen, damit unsere ehrenamtliche Arbeit nicht eskaliert, denn es ist beileibe kein Einzelfall. Deshalb habe ich mich entschlossen, die Sache öffentlich zu machen“, sagt Jähne am Mittwochabend sichtlich bewegt vor dem Stadtrat.