Seit vielen Jahren, ja Jahrzehnten, engagiert sich die frühere Lehrerin am Suhler Gymnasium Heidemarie Schwalbe im Bündnis für Demokratie und Toleranz, gegen Rechtsextremismus für Demokratieprojekte in Suhl. Mit ihren Schülern gestaltete sie Vorträge und Gedenkveranstaltungen, recherchierte zur Judenverfolgung in Suhl und nahm selbst auch nie ein Blatt vor den Mund, wenn es um die aus ihrer Sicht dringend notwendige Verteidigung der Werte des demokratischen Zusammenlebens ging – manchem Gegenwind zum Trotz. So wollte sie sich am Mittwochabend vom Stadtrat als Vertreterin des Bündnisses neben sechs weiteren Akteuren zur Wahl für das „große“, neu gebildete Bündnis der Partnerschaft für Demokratie berufen lassen. Dieses entscheidet künftig neben dem Stadtrat über Förderungen von Einzelmaßnahmen über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ mit.