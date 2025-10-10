Über drei Beschlussvorlagen zur Erhöhung der Ilmenauer Kita-Beiträge hat der Ilmenauer Stadtrat bei seiner jüngsten Sitzung abgestimmt. Einzig der Antrag der Stadt fand die erforderliche Mehrheit und wurde mit vier Enthaltungen angenommen. Entsprechend werden ab dem 1. März des kommenden Jahres 443 Euro für einen Ganztagsplatz und 310 für einen Halbtagsplatz für Kinder unter einem Jahr in städtischen Kindergärten berechnet.