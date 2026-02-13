Mit dem Sprichwort „Steter Tropfen höhlt den Stein“ lässt sich der Prozess beschreiben, an dessen Ende die Eingliederung der Feuerwehr Lichtenhain/Bergbahn in die Feuerwehr Oberweißbach steht. Mit Beschluss des Stadtrates der Stadt Schwarzatal wurde Ende November vergangenen Jahres entschieden, dass die Ortswehr zum 1. Januar 2026 aufgelöst und organisatorisch in die Feuerwehr Oberweißbach integriert wird. Dem Beschluss stimmten zehn Stadträte zu, sechs votierten dagegen.