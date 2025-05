Was noch vor wenigen Wochen kaum vorstellbar schien, ist nun Realität: Der Stadtrat hat am Montagabend den Haushaltsplan für das Jahr 2025 verabschiedet. Nach einer intensiven, fast fünfstündigen Debatte stimmten alle Fraktionen dem Zahlenwerk zu – ein bemerkenswerter Konsens in einer Zeit, „in der die Stadt vor der schwierigsten finanziellen Lage der letzten Jahre steht“, wie CDU-Fraktionsvorsitzender Ralf Liebaug formulierte.