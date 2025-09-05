Dass es in der Schalkauer Stadtratssitzung jenseits von Dienstjubiläen und runden Geburtstagen auch noch ein Präsent gibt, so etwas ist eher eine Ausnahme. Auch hatte Verwaltungsmitarbeiterin Anja Gelbricht wohl nicht damit gerechnet, als Beigeordneter Gerd Walgenbach (Forum aktive Bürger) kurz aufstand und mit einem Präsentkorb in der Hand zurückkam. Sein Dank galt einem „nicht selbstverständlichen Engagement“ für das Vogelschießen – weit über die Dienstzeit hinaus.