„Lange haben wir darum gekämpft“, sagt Bürgermeister Heiko Bartholomäus, „jetzt sind wir auf der Zielgeraden.“ Sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortsteilen Bedheim, Eicha und Gleichamberg, Gleicherwiesen, Haina und Hindfeld, Mendhausen, Milz und Roth, Simmershausen, Sützdorf, Westenfeld und Zeilfeld soll LED-Technik bei der Beleuchtung Einzug halten. Die Gründe liegen auf der Hand: Die Stromkosten sind inzwischen enorm gestiegen. „Mit der neuen Technik können wir die Beleuchtung kosteneffizienter gestalten und damit unseren Haushalt entlasten.“