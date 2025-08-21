Es ist schon ein sensibles Thema, die Bestattung von nahen Angehörigen. Und das nicht nur, wenn es die Gebühren betrifft. Auch die möglichen Formen haben sich im Laufe der letzten zehn oder fünfzehn Jahre geändert – sieben Varianten gibt es derzeit für eine Bestattung. Vom jahrelang üblichen Grab über ein Urnengrab bis zur anonymen Bestattung. Seit dem Jahr 2013, also seit zwölf Jahren, hat es in Römhild keine Anpassung mehr gegeben, auch an die gestiegenen Kosten nicht.