Stadtrat: München: 35 Millionen Euro für Betroffene von Missbrauch

Der Vorsitzende des Betroffenenbeirates, Benno Oberleitner, betonte: "Eine Gerechtigkeit können wir leider unmöglich erreichen, aber die Anerkennungsleistungen sollen für Betroffene ein spürbarer Betrag und auch ein Schuldeingeständnis von Seiten der Täterorganisation sein."

Schon Millionen für Soforthilfen bereitgestellt

Für Soforthilfen an Betroffene hat die Kommission nach Angaben der Stadt bereits insgesamt Mittel in Höhe von 4,3 Millionen Euro aus dem kommunalen Haushalt bekommen. Die Anerkennungsleistungen richten sich - ebenso wie diese Soforthilfen - an Betroffene, die vom Stadtjugendamt in Heimen, Pflege- oder Adoptivfamilien untergebracht wurden und dort Gewalt erfahren haben, unter der sie heute noch leiden.

Die Missbrauchsbeauftragte Claus nannte den Münchner Beschluss "ein starkes Zeichen". "Wir wissen aus den Berichten von Betroffenen, die bei der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs eingegangen sind, wie viel Gewalt in der Heimerziehung sowohl in der BRD als auch in der DDR ausgeübt wurde. Hier besteht weiterhin akuter Handlungs- und Aufarbeitungsbedarf", sagte sie.