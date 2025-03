Andreas Papst ist jemand, der mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält. Der Bauunternehmer aus Meiningen saß bislang für die AfD-Fraktion im Stadtrat, ist aber parteilos. Der 52-Jährige ist nicht damit einverstanden gewesen, dass die AfD zur Bundestagswahl im hiesigen Wahlkreis Suhl/Schmalkalden-Meiningen/Hildburghausen/Sonneberg Robert Teske als Direktkandidaten ins Rennen schickte. Der Büroleiter und Vertraute von Thüringens AfD-Fraktionschef kommt nicht aus Südthüringen. Papst findet, dass das nicht geht. Leute von hier sollten aus seiner Sicht die Region vertreten. Das sagte er nicht nur unverblümt, er trat deshalb auch als Einzelkandidat bei der Bundestagswahl an – sozusagen als Blauer ohne Parteibuch gegen einen Blauen mit Parteibuch. Teske gewann am Ende haushoch und wird in den Bundestag einziehen. Für Papst hat die Sache aber offenbar Folgen. Vor allem sein Hinweis, dass ihm als Bundestagsmitglied der CDU-Anwärter Erik Thürmer lieber sei als Robert Teske, weil Thürmer aus der Region komme, die Region kenne und sich für die Region stark machen werde, soll AfD-Obere wie Mitglieder in Wallung gebracht haben.