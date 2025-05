Er ist Bauunternehmer, war Stadtrat auf AfD-Liste und Einzelkandidat zur Bundestagswahl 2025 – und damit eine Alternative zu AfD-Kandidat Robert Teske aus Erfurt. Nun ist der parteilose Andreas Papst immer noch Stadtrat, aber nicht mehr Mitglied der AfD-Fraktion in Meiningen. Die hat er verlassen oder verlassen müssen. So richtig deutlich wurde das bisher nicht. Beide Seiten trennten sich offiziell mit wertschätzenden Worten, die aber am Ende nichts besagen. Wäre man weiter verbunden, so hätte der Stadtrat Meiningen in seiner Beratung am Dienstag nicht über die Besetzung seiner Ausschüsse neu entscheiden müssen. Die AfD-Fraktion hatte aber von dem ihr zugestandenen Vorschlagsrecht Gebrauch gemacht und Änderungen in den Ausschüssen und anderen Gremien der Stadt auf die Tagesordnung gesetzt.