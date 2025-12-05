Untermaßfeld und Rippershausen sind zwei eigenständige Gemeinden, die keine eigene Verwaltung besitzen. Sie lassen sich die Dienste von der Kreisstadt Meiningen erfüllen. Kostenlos ist das allerdings nicht. Derzeit zahlen sie für die Dienstleistung im Jahr 165 Euro pro Einwohner an die Stadt Meiningen. Der Betrag müsste aber eigentlich um einiges höher ausfallen, wie eine von der Stadt vorgenommene Kalkulation auf Basis der gesamten Verwaltungsausgaben im Vorjahr ergab. Dabei kam ein Wert von 229 Euro pro Einwohner heraus.