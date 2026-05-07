Klare Zustimmung, aber auch reichlich Unverständnis gab es in der Sitzung des Stadtrats Meiningen für die Friedhofssatzung und die neu kalkulierten Friedhofsgebühren. Beide Dokumente wurden bereits im Hauptausschuss beraten und standen nun am Dienstag zur Entscheidung im Stadtrat an. In der Friedhofssatzung sind die Regelungen für die Friedhöfe in Meiningen und in den Ortsteilen, für den Ruhewald in Wallbach sowie die geschlossene Ruhestätte in Welkershausen festgeschrieben.