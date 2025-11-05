Ende August verstarb Monika Lösser im Alter von 66 Jahren. Die dienstälteste Stadträtin engagierte sich in der SPD vor allem für soziale Belange. Nun rückte für sie Karoline Emge nach. Die 42-jährige verheiratete Kinder- und Jugendärztin ist Mutter von drei Töchtern. Nach dem Abitur 2002 am Henfling-Gymnasium absolvierte sie das Medizinstudium in Würzburg und qualifizierte sich an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Aschaffenburg, 2011 erfolgte die Promotion. Vier Jahre später wechselte sie in die Kinder- und Jugendklinik ans Klinikum Meiningen. Seit 2018 ist Dr. Karoline Emge in der Stadt als niedergelassene Ärztin tätig.