Für die Ilmenauer Festhalle und darin geplante Veranstaltungen werden in diesem Jahr noch Mehrkosten von 167.000 Euro fällig. Das zusätzliche Geld wird in Form überplanmäßiger Ausgaben in den Haushalt der Stadt eingestellt. Der Stadtrat hatte dazu drei Beschlussvorlagen zugestimmt, in denen es heißt, dass sich dadurch auch ein „Umsatzfortschritt“ erwarten lässt: Es geht um 35.000 Euro für Wartung, 17.000 Euro für die Bewerbung eigener Veranstaltungen und 115.000 Euro zur Umsetzung großer Events wie dem Spencer-Hill-Festival, welches erneut in die Stadt kommt, jedoch letztes Jahr im Haushalt noch nicht eingeplant war. Nur AfD-Fraktion war mit den Zusatzausgaben nicht einverstanden – trotz vorherigerer Detail-Diskussionen.