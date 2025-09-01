Im Ilmenauer Hauptausschuss haben die Stadträte darüber beraten, ob man künftig in den Schulferien auf Sitzungstermine des Stadtrates verzichten und diese auf andere Tage außerhalb der Ferienzeit verlegen könnte. Grundlage dazu ist eine Beschlussvorlage, die Stadtrat Julian Wüster (SPD) im Namen von Bürgerbündnis/Grün, Linke, SPD und Pro Bockwurst eingereicht hatte – unter dem bezeichnenden Titel „familienfreundlichere Stadtratsarbeit“.