Der Ilmenauer Kinder- und Jugendbeirat (KJB) stand wegen Mitgliedermangel vor dem Aus – und scheint nach der Ilmenauer Kinder- und Jugendversammlung im März gerettet. Aus der Zusammenkunft gingen zahlreiche an der Beiratsarbeit interessierte und engagierte Kinder und Jugendliche hervor. Sie starten nun mit einem neuen erwachsenen Ansprechpartner. Denn Gunther Kreuzberger (Stadtrat Pro Bockwurst), der jahrelang als vom Stadtrat entsandter KJB-Ansprechpartner fungierte, hatte vor einiger Zeit angekündigt, sein Amt abgeben zu wollen.