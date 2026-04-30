Stadtrat entscheidet: NS-Dokuzentrum Bayreuth - es wird die kleine Lösung

Bayreuth - Von den großen Plänen für ein NS-Dokumentationszentrum in Bayreuth bleibt nur eine sehr kleine Lösung übrig. Ursprünglich hatte es das Vorhaben gegeben, im früheren Wohnhaus von Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), Schwiegersohn Richard Wagners und Vordenker von Rassismus und Antisemitismus im Dunstkreis der Festspiele, ein NS-Dokuzentrum zu installieren. Dem erteilte nun eine Mehrheit der Mitglieder des Bayreuther Stadtrats eine Absage. Stattdessen befürwortete das Gremium mehrheitlich die Fokussierung auf digitale Angebote.