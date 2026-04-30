Stadtrat entscheidet: NS-Dokuzentrum Bayreuth - es wird die kleine Lösung

Wagner-Fan Hitler

Die Debatte um das Dokuzentrum schwelt schon seit vielen Jahren. Immer stärker wurde dabei das Argument der knappen Finanzen. So dass es jetzt zur Entscheidung kam, vor allem auf digitale Angebote zu setzen. Dies soll Projekte und Formate der "aufsuchenden Vermittlungsarbeit", etwa in Schulen ermöglichen, wie es weiter hieß. Denkbar wären auch Pop-up-Formate in Leerständen oder im öffentlichen Raum sowie eine Vernetzung mit schon bestehenden Einrichtungen.