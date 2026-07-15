Die Stellungnahme des Eisfelder Stadtrats zum Regionalplanentwurf steht. Eisfeld entscheidet nicht, bewertet vielmehr nach Faktenlage und regt an, bestimmte Dinge (erneut) zu prüfen. Jegliche Emotionen bleiben außen vor. Immer wieder hat Eisfelds Bürgermeister Christoph Bauer (Eisfelder Freie Wähler) gesagt: „Wir stimmen hier im Stadtrat nicht über den Bau von Windrädern ab, sondern formulieren unsere Bedenken und Anregungen, geben eine Stellungnahme auf Basis der Faktenlage ab.“ Ob in bestimmten Bereichen wie dem Thomasberg (W-30) oder dem Vorranggebiet Weites Feld (W-33) tatsächlich Windräder gebaut werden, steht in den Sternen.