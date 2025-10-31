Der Eisenacher Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit neue Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Stadt beschlossen. Die bisherige Staffelung nach dem Einkommen der Eltern entfällt. Berücksichtigt wird weiterhin, wenn Kinder gleichzeitig betreut werden, auch im Hort. Wie bisher wird außerdem nach Halbtags- und Ganztagsbetreuung unterschieden, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.