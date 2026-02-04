Der Haushalt der Kreisstadt liegt in diesem Jahr bei rund 83 Millionen Euro – ein neuer Rekord. Davon entfallen knapp 68 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt und circa 15 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Im letzten Jahr lag der Haushalt noch bei rund 78 Millionen Euro. Dass mit einem Kredit in Höhe von 5,8 Millionen Euro neue Schulden aufgenommen werden sollen, sorgte in der Debatte ebenso für Kritik wie die Höhe der Kreisumlage.