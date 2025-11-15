Nun also doch: Arnstadts Eltern müssen sich auf höhere Kitagebühren einstellen. Im Oktober war die Verwaltung mit ihrem diesbezüglichen Ansinnen noch etwas überraschend im Stadtrat gescheitert. 13:13 lautete damals das Abstimmungsergebnis, was einer Ablehnung gleichkam. Nun hat es sich das Bürger Projekt anders überlegt und doch der Erhöhung zugestimmt, „weil die Verwaltung uns einen Schritt entgegengekommen ist“, so Fraktionsvorsitzender Markus Tempes. Ursprünglich sollten die monatlichen Beiträge für die Ganztagsbetreuung von Kindern unter drei Jahren von derzeit 180 auf 230 im Jahr 2026 und auf 250 Euro im Jahr 2027 steigen. Für Kinder über drei Jahre sollten die Beiträge von 150 auf 200 und letztendlich auf 250 Euro steigen. Davon ist man nun etwas abgerückt. Ab 1. Januar 2026 sollen Eltern, unabhängig vom Alter ihres Kindes, 205 Euro für eine Neun-Stunden-Ganztagsbetreuung zahlen. Zehn Stunden kosten 231 Euro im Monat, fünf Stunden 114 Euro. 2027 wird der Beitrag noch einmal angehoben, und zwar auf 130,50 Euro für die Halbtagsbetreuung und 235 beziehungsweise 261 Euro für neun und zehn Stunden ganztags. Wer mehr als ein kindergeldberechtigtes Kind hat, bekommt Rabatt.