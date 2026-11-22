Wie lässt sich die historische Innenstadt von Arnstadt an Silvester besser schützen? Über diese Frage diskutierte der Stadtrat kürzlich zum wiederholten Male. Diesmal war es die Fraktion Linke/Grüne, welche einen entsprechenden Prüfauftrag einbrachte . Fraktionsvorsitzender Thomas Schneider regte an, ein Böllerverbot für die Altstadt zu prüfen und gleichzeitig alternative Formate wie etwa eine Drohnenshow in Betracht zu ziehen.