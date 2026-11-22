Wie lässt sich die historische Innenstadt von Arnstadt an Silvester besser schützen? Über diese Frage diskutierte der Stadtrat kürzlich zum wiederholten Male. Diesmal war es die Fraktion Linke/Grüne, welche einen entsprechenden Prüfauftrag einbrachte . Fraktionsvorsitzender Thomas Schneider regte an, ein Böllerverbot für die Altstadt zu prüfen und gleichzeitig alternative Formate wie etwa eine Drohnenshow in Betracht zu ziehen.
Stadtrat Arnstadt Nächste Debatte zum Böllerverbot
Berit Richte 22.11.2026 - 18:00 Uhr