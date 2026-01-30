Still ruht am Donnerstagabend der Arnstädter Marktplatz. Schneebedeckt sind die kahlen Äste der Linden. Am südlichen Ende wirbt die Litfaßsäule fürs Bach-Festival. Johann Sebastian thront auf seinem Sockel. Am Vormittag war er unfreiwilliger Gegenstand eines Politikums. Ein angebrachtes Plakat soll sich gegen Arnstadts Bauamtsleiter und neuen Zweiten Beigeordneten, Denis Steger, gerichtet haben. Stadtratsvorsitzende Jacqueline Schilling (CDU) veranlasst dies zu Sitzungsbeginn zu einer kleinen Wutrede.