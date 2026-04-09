Macht das zentrale Ilmenauer Silvesterfeuerwerk Schule im Ilm-Kreis? In Arnstadt möchte man sich die Option jetzt anschauen. Der Stadtrat gab der Verwaltung kürzlich einen entsprechenden Prüfauftrag mit auf den Weg. Diese soll nun prüfen, „ob und unter welchen Rahmenbedingungen es möglich wäre, zum Jahreswechsel ein zentrales, professionell organisiertes Silvesterfeuerwerk in Arnstadt zu etablieren, ähnlich dem Modell, das in der Stadt Ilmenau bereits realisiert wurde“.