Stadtradeln ist eine Kampagne des Klimabündnisses, an dem sich der Ilm-Kreis seit zehn Jahren beteiligt. Zwar sind die Kilometer, die je Teilnehmer dieses Wettbewerbes gefahren werden, rückläufig, doch die 1778 Teilnehmer im Ilm-Kreis können sich sehen lassen. So kommt es, dass in diesem Jahr 331 796 Kilometer im Rahmen dieser Aktion binnen 21 Tage geradelt wurden. Das entspricht 8,3 Erdumrundungen mit dem Rad. „Wenn man es das ganze Jahr so durchhalten würde, dann wäre es ein Spitzenergebnis“, sagte Landrätin Petra Enders, die zur Auszeichnungsveranstaltung nach Ilmenau in das Areal der Schortemühle eingeladen hatte. Hätte man diese Strecke mit einem Kraftfahrzeug zurückgelegt, so hätte man 54 Tonnen Kohlendioxid erzeugt. Stattdessen gab es einen Beitrag zum Klimaschutz.