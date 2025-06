In Meiningen auf dem „Bermuda“-Dreieck verschwinden anders als die Namensgeberin im Atlantik keine Leute, hier tauchen sie auf: Am frühen Samstagnachmittag kamen bei Hitze-Temperaturen um die 30 Grad Pedalritter aus verschiedenen Orten des Landkreises in der Anton-Ulrich-Straße an. Das Hütesfest mit dem Anton-Ulrich-Straßenfest ist der Zielpunkt der Sternfahrt gewesen, die den Auftakt des Stadtradeln bildete. Landrätin Peggy Greiser begrüßte gemeinsam mit Bürgermeister Fabian Giesder und den Fahrradbeirat-Vorsitzenden Frank Möller die Radler, die aus Schmalkalden, Brotterode-Trusetal, Breitungen und Steinbach-Hallenberg den Weg nach Meiningen antraten. All diese Kommunen beteiligen sich an der Kampagne, die noch bis 4. Juli weitergeht. Auch die Gemeinde Grabfeld gehört dazu. Nach Worten der Landrätin nahm die Stadtradel-Aktion im Landkreis im dritten Jahr der Teilnahme weiter an Fahrt auf. Sie rief weitere Kommunen auf, sich daran zu beteiligen. Die Aktion hat das Ziel, möglichst viele Menschen zum Umsteigen aufs Rad zu bewegen. Jeder kann mitmachen und Kilometer sammeln. Es gibt Preise für die aktivste Einzelperson, das stärkste Team und die fleißigste Schule im Gesamtwert von 1000 Euro sowie attraktive Sachpreise.