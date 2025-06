Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Helios-Klinikum Meiningen mit einem eigenen Team an der bundesweiten Aktion Stadtradeln. Seit 14. Juni heißt es für drei Wochen: Jeder Kilometer zählt – für den Klimaschutz, die eigene Gesundheit und eine bessere Radinfrastruktur. Unter dem Namen „Team Helios“ treten Mitarbeitende der Klinik in die Pedale und sammeln gemeinsam Fahrradkilometer. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen sowie zahlreiche Kommunen und Städte der Region sind Teil der Aktion, die bereits seit 2008 bundesweit durchgeführt wird.