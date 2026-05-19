Meiningen beteiligt sich auch im Jahr 2026 erneut an der internationalen Klimaschutzkampagne Stadtradeln. Vom 31. Mai bis zum 20. Juni sind alle Bürger aufgerufen, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen und damit ein Zeichen für Klimaschutz, nachhaltige Mobilität und Gesundheit zu setzen. Bereits zum vierten Mal nimmt der Landkreis Schmalkalden-Meiningen gemeinsam mit seinen Städten und Gemeinden an der Aktion teil. Mitmachen können alle Menschen, die im Landkreis leben, arbeiten oder eine Schule besuchen. Die geradelten Kilometer können während der drei Aktionswochen eingetragen werden, unabhängig davon, ob sie innerhalb oder außerhalb der Region zurückgelegt wurden. Ob einzeln, im Team, als Schulklasse oder im Verein, jeder Kilometer zählt und fließt sowohl in die Wertung des Landkreises als auch in die Stadtwertung für Meiningen ein.