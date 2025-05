Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen nimmt gemeinsam mit seinen Kommunen wieder an der internationalen Kampagne Stadtradeln teil. „Wir freuen uns, dass sich in diesem Jahr erneut die Städte Meiningen, Steinbach-Hallenberg, Schmalkalden, Brotterode-Trusetal und die Gemeinde Grabfeld an der Aktion beteiligen und wir nach den gelungenen Veranstaltungen in den vergangenen Jahren nun mit Breitungen einen neuen motivierten Partner für das Stadtradeln gewinnen konnten“, sagt Franziska Trabert, im Landratsamt verantwortlich für Tourismus.