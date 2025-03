"Wir meinen, was die Bürger entschieden haben, dürfen auch nur die Bürger wieder zurücknehmen", betonen dennoch die Hochhaus-Gegner in ihrer Stellungnahme zum angestrebten Bürgerentscheid. Sie argumentieren, dass die geplanten, 155 m hohen Wolkenkratzer auf dem Areal um die denkmalgeschützte Paketposthalle "der Dammbruch zur gesichtslosen Hochhausstadt" wären. Außerdem seien Hochhäuser weder im Bau noch im Betrieb ökologisch nachhaltig und heizten wegen ihrer Anziehungskraft auf Spekulanten die Preise auf dem umkämpften Wohnungsmarkt weiter an.