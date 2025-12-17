Neben einigen anderen gibt es in Schleusingen einen Lidl-Einkaufsmarkt. An der Suhler Straße. Dort, im so genannten Sondergebiet Handel „Jägerhausstraße“ möchte die Supermarktkette ein neues Gebäude errichten. Grundsätzlich ist das unproblematisch. „Es gibt dort einen Bebauungsplan“, informiert Bauamtsleiter Toni Weiß. Das ist auch den Mitgliedern des Ausschusses für Wirtschaft, Bau und Stadtentwicklung klar. Denn das Ansinnen von Lidl war schon mehrmals im Ausschuss Thema. Zweimal wurde der Bauantrag bereits im Gremium diskutiert – und schließlich im Stadtrat gebilligt.