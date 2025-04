Traditionelle Zurückhaltung

München ist bei Hochhäusern traditionell zurückhaltend. Bislang galt die Richtschnur, dass Gebäude maximal 100 Meter und damit in etwa so hoch wie die Türme der Frauenkirche, dem Wahrzeichen der Stadt, sein sollten. Im Zuge einer neuen Hochhausstudie entschied der Stadtrat 2023 jedoch, Hochhäuser in bestimmten Bereichen nicht grundsätzlich auszuschließen, sondern jeden Einzelfall nach festgelegten Kriterien zu prüfen.