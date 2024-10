Baustart könnte im kommenden Jahr erfolgen

Bereits im März des vergangenen Jahres hatte die Stadt die geschätzten Baukosten von ursprünglich 35 Millionen Euro auf rund 42,5 Millionen Euro nach oben korrigieren müssen. Die finale Kostenberechnung soll nun in den Ausschüssen diskutiert werden. Gibt der Stadtrat in seiner Sitzung am 6. November grünes Licht, könnte der Baustart im zweiten Quartal des kommenden Jahres erfolgen.