Stadtmuseum Zella-Mehlis: Wo sich Frauen und Männer zu nah kommen

Vertrieb läuft über Oberhof

In den Kufen ist links und rechts „E.H. Schlüter OBERHOF 175“ eingestanzt. Das deutet auf den Vertrieb durch Erwin Schlüter hin, der laut Einwohnerbuch von 1926 in Oberhof mit Sportartikeln, Weiß- und Wollwaren handelte und Mitgründer des Oberhofer Wintersportvereins war. Aus welchem Jahr der Schlitten stammt (von Schlüter gebaut oder nur vertrieben), ist nicht bekannt, genau so wenig, wer ihn in Zella-Mehlis nutzte. Die stellenweise bis aufs Holz abgewetzten Metallbeschläge der Kufen deuten auf einen intensiven Gebrauch hin.