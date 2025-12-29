Wenn die Besucherklingel am Stadtmuseum in der Beschussanstalt schrillt, dann steht entweder ein Ausstellungsbesucher vor der Tür – oder jemand, der beim Aufräumen auf dem Dachboden einen besonderen Schatz entdeckt hat. Letzteres kommt im Laufe eines Jahres immer wieder vor. Museumschef Lothar Schreier und sein Team sind froh darüber, denn: „Die wichtigste Aufgabe eines Museums ist das Sammeln“, betont er. So wandert mehrmals im Jahr ein Stück Zella-Mehliser Geschichte ins Lager. „Das, was wir in der Ausstellung zeigen, ist nur eine kleine Essenz daraus“, betont Lothar Schreier.