„Eine Ausstellungseröffnung ist immer etwas Besonderes“, sagte Wasungens Bürgermeister Thomas Kästner, „wenn sie wie in diesem Fall mit dem Werk eines Einwohners unserer Stadt bekannt macht, der durch sein Schaffen ein Stück Geschichte von uns allen aufbewahrt hat. Es ist in höchsten Maß anerkennenswert, dass es Menschen gibt, die durch Engagement Zeitdokumente, damit ein Stück Kultur dokumentierten. Wer nicht nur an sich denkt, sondern sich in einem solchem Maß für die Gemeinschaft eingesetzt hat, der verdient unser aller Anerkennung.“