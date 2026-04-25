„Es ist nur eine Auswahl. Auf keinen Fall alles!“, beeilt sich Michael Römhild zu sagen. In den Sonderausstellungsräumen des Stadtmuseums ist in diesen Tagen noch einiges zu tun, bevor am Sonntag, 3. Mai die neue Schau zu sehen sein wird. Die Museumsleute wollen wieder einmal zeigen, was in den vergangenen Jahren ins Museum gekommen ist. „geliehen - gefunden - geschenkt - gekauft“ – so heißt die Sonderausstellung und rückt interessante und (geschichtlich) wertvolle Gegenstände in den Fokus.