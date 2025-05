Perücken, ein ganz besonderes Weinetikett, feine Gemälde und eine Tafelsuppenpresse samt großformatiger Werbeplakate – eine ganze wunderliche Zusammenstellung, die noch um Meerschaumpfeifen, Fotos und Dokumente ergänzt wird. Dabei ist diese Ausstellung im Stadtmuseum Hildburghausen ganz und gar nicht wunderlich. Aber sie zeigt, mit welchen Ideen, Erfindungen und Waren eine Hildburghäuser Familie zu großem Reichtum gekommen ist und welche Spuren sie in der Stadt hinterlassen hat, bevor der Name in der heutigen Kreisstadt verblasst ist.