Stadtmarketing Suhl: Verein setzt im Jubiläumsjahr auf bewährte Aktionen

Von verkaufsoffenen Sonntagen bis zum Suhler Volksfest gibt es auch 2026 wieder viele Aktionen der Stadtmarketing-Initiative zur Belebung der Innenstadt.

Ein Besuchermagnet Ende Oktober 2025: das Halloweenshopping. Foto: Steffi Seidel

Der Ausblick auf 2026 und die Rückschau auf die Vereinsaktivitäten 2025 standen dieser Tage im Fokus der Jahreshauptversammlung des Suhler Stadtmarketing-Vereins. Die Zusammenkunft findet alljährlich bei einem anderen Mitgliedsunternehmen statt. Gastgeber diesmal war das Congress Centrum Suhl mit seiner im Oktober dieses Jahres wiedereröffneten Bowlingbahn, teilt Steffi Seidel für die Stadtmarketing-Initiative mit.

Für den Verein ist 2026 ein besonderes Jahr, denn die Gemeinschaft aus Händlern und Gastronomen sowie Dienstleistern, Firmen und Einrichtungen aus vielen weiteren Bereichen begeht ihr 25-jähriges Jubiläum. Im April 2001 war die Stadtmarketing-Initiative „Suhl handelt – Suhl trifft“ von engagierten Händlern und Dienstleistern aus der Taufe gehoben worden.

Anliegen: Stärkung des Handels

Unter dem Vereinsmotto „Ich liebe meine Stadt“ gilt das Hauptanliegen damals wie heute der Stärkung des innerstädtischen Handels. Wichtigstes Ziel dabei ist es, mit attraktiven Veranstaltungen in Eigenregie sowie mit Unterstützung anderer Projekte für Einkaufserlebnisse mit großer Anziehungskraft in der Suhler Innenstadt zu sorgen.

Das Erlebnis-Einkaufen hier vor Ort steht bei den Suhlern und den Gästen der Stadt weiter hoch im Kurs. „Und so waren auch in diesem Jahr die Veranstaltungen der Stadtmarketing-Initiative wieder große Besuchermagneten“, resümierte Vereinsvorstand René Krug. Der Suhler Frühling ist seit jeher ein besucherstarker Anziehungspunkt, zum Halloweenshopping war die Innenstadt wieder rappelvoll, das Suhler Volksfest zieht alljährlich alle Generationen in seinen Bann und zu den beiden verkaufsoffenen Sonntagen steppte sprichwörtlich der Bär. „Mit all diesen Aktionen haben wir bei tausenden Kunden und Besuchern aus ganz Südthüringen und Oberfranken die Stadt Suhl positiv und nachhaltig ins Blickfeld gebracht“, sagte René Krug und bedankte sich bei den vielen langjährigen Partnern des Vereins – von der Stadtverwaltung Suhl und dem Suhler Citymanagement über die IHK Südthüringen und die Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) Oberzentrum Südthüringen bis hin zum Schaustellerfachverband Thüringen.

Neue Mitglieder gewonnen

Mit dem Media-Markt, dem GSA Eventservice, dem Sportladen und dem Schaustellerbetrieb Sibylle Malfertheiner konnten 2025 auch vier Unternehmen als neue Mitglieder gewonnen werden. Damit gehören der Stadtmarketing-Initiative aktuell knapp über 50 Vereinsmitglieder an. Auf die beliebten Vereins-Aktivitäten können sich die Einheimischen und Gäste auch im neuen Jahr freuen. Der Suhler Frühling hält am 2. und 3. Mai im Herzen der Stadt Einzug – und vom 30. Mai bis 10. Juni findet ein extralanges Suhler Volksfest statt. Das Halloweenshopping bietet am 30. Oktober ein schaurig-schönes Einkaufsspektakel – und auch zwei verkaufsoffene Sonntage stehen wieder auf dem Programm: am 3. Mai im Rahmen des Suhler Frühlings und am 29. November zum 1. Advent. „Dies alles stemmt unser Verein ohne große Sponsoren und Fördergelder, sondern ausschließlich aus vereinseigenen Mitteln und auf der Basis des ehrenamtlichen Engagements unseres Vorstandes und der weiteren Mitglieder“, hob René Krug hervor.

Der Geschenk-Gutschein des Vereins, erhältlich in der Tourist-Information Suhl sowie in der Geschäftsstelle von „Freies Wort“, wird nach wie vor sehr gut angenommen. Für 2026 steht nun die schrittweise Digitalisierung des Gutscheins auf dem Programm – möglich dank einer Förderung im Rahmen des für Oberhof, Schleusingen, Suhl und Zella-Mehlis geplanten digitalen Vier-Städte-Gutscheins. Für dieses KAG-Vorhaben gab es unlängst entsprechende Fördermittel.