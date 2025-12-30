Stadtmarketing Suhl: Verein setzt im Jubiläumsjahr auf bewährte Aktionen

Neue Mitglieder gewonnen

Mit dem Media-Markt, dem GSA Eventservice, dem Sportladen und dem Schaustellerbetrieb Sibylle Malfertheiner konnten 2025 auch vier Unternehmen als neue Mitglieder gewonnen werden. Damit gehören der Stadtmarketing-Initiative aktuell knapp über 50 Vereinsmitglieder an. Auf die beliebten Vereins-Aktivitäten können sich die Einheimischen und Gäste auch im neuen Jahr freuen. Der Suhler Frühling hält am 2. und 3. Mai im Herzen der Stadt Einzug – und vom 30. Mai bis 10. Juni findet ein extralanges Suhler Volksfest statt. Das Halloweenshopping bietet am 30. Oktober ein schaurig-schönes Einkaufsspektakel – und auch zwei verkaufsoffene Sonntage stehen wieder auf dem Programm: am 3. Mai im Rahmen des Suhler Frühlings und am 29. November zum 1. Advent. „Dies alles stemmt unser Verein ohne große Sponsoren und Fördergelder, sondern ausschließlich aus vereinseigenen Mitteln und auf der Basis des ehrenamtlichen Engagements unseres Vorstandes und der weiteren Mitglieder“, hob René Krug hervor.