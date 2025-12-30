Stadtmarketing Suhl: Verein setzt im Jubiläumsjahr auf bewährte Aktionen

Das Erlebnis-Einkaufen hier vor Ort steht bei den Suhlern und den Gästen der Stadt weiter hoch im Kurs. „Und so waren auch in diesem Jahr die Veranstaltungen der Stadtmarketing-Initiative wieder große Besuchermagneten“, resümierte Vereinsvorstand René Krug. Der Suhler Frühling ist seit jeher ein besucherstarker Anziehungspunkt, zum Halloweenshopping war die Innenstadt wieder rappelvoll, das Suhler Volksfest zieht alljährlich alle Generationen in seinen Bann und zu den beiden verkaufsoffenen Sonntagen steppte sprichwörtlich der Bär. „Mit all diesen Aktionen haben wir bei tausenden Kunden und Besuchern aus ganz Südthüringen und Oberfranken die Stadt Suhl positiv und nachhaltig ins Blickfeld gebracht“, sagte René Krug und bedankte sich bei den vielen langjährigen Partnern des Vereins – von der Stadtverwaltung Suhl und dem Suhler Citymanagement über die IHK Südthüringen und die Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) Oberzentrum Südthüringen bis hin zum Schaustellerfachverband Thüringen.