Seit 2024 gehört Alexander Ruppert (CDU) als jüngstes Mitglied dem Gemeinderat Dermbach an. „Mein Anspruch war von Beginn an: transparente Kommunalpolitik, ein respektvolles Miteinander und eine konstruktive Zusammenarbeit aller Ortsteile unserer 2019 entstandenen Großgemeinde“, erklärt er. Deshalb verfolge er die Entwicklungen in allen Ortsteilen aufmerksam. „Stadtlengsfeld steht dabei zweifellos vor besonders großen Herausforderungen. Der Investitionsbedarf ist hoch und seit 2019 wird auch an vielen Stellen kontinuierlich daran gearbeitet.“ Die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde seien aber begrenzt. Nachvollziehbar sei, dass Unmut entsteht, wenn manche Vorhaben länger liegen bleiben. „Gerade deshalb wäre es umso wichtiger, dass die kommunalen Gremien dort verantwortungsvoll handeln“, befindet er.