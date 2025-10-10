Das einsturzgefährdete, auch „Frauenhaus“ genannte Gebäude am Frauenberg 2 und die damit einhergehenden Zustände rund um die Gefahrenstelle sorgen seit Wochen für Aufregung im Dermbacher Ortsteil Stadtlengsfeld. Ausgelöst wurde das Ganze, nachdem Anfang September eine Fensterscheibe aus dem obersten Stockwerk auf den Markt gefallen war. Die Anwohner sind nun durch großflächige Absperrungen eingeschränkt, außerdem herrscht Angst, dass etwas Schlimmeres passieren könnte.