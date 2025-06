Erstmals fand in diesem Jahr der Schülerfreiwilligentag an der Regelschule Stadtlengsfeld statt – mit großem Erfolg. Die Freiwilligenagentur Wartburgkreis organisierte das Projekt in Kooperation mit der Schule, unterstützt von Direktor Udo Schlotzhauer und Klassenlehrerin Astrid Wiegand. Ziel war es, Jugendlichen das Ehrenamt näherzubringen – theoretisch wie praktisch.