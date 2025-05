In der Sitzung des Dermbacher Gemeinderats am Donnerstagabend wurde erneut über den Friedhof in Stadtlengsfeld diskutiert. Zu diesem Thema war in dieser Woche auch ein Leserbrief einer Einwohnerin („Eine Zumutung“, Ausgabe vom 14. Mai) in der Zeitung veröffentlicht worden. Und bereits im März, als die einheitliche Friedhofssatzung für die gesamte Gemeinde beschlossen worden war, hatte Stadtlengsfeld in der Diskussion eine größere Rolle gespielt.